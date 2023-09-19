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17:48, 19 сентября 2023Моя страна

В Бурятии открылась выставка дореволюционных и современных открыток

В Бурятии открылась выставка дореволюционных и современных открыток

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В музее декабристов поселка Новоселенгинск в Бурятии 16 сентября открылась выставка открыток «Разрешите вас поздравить!». Об этом сообщает Национальный музей республики.

«Задачей выставки является сохранение уходящей культуры почтовой открытки», — говорится в публикации.

На выставке будут представлены открытки, выпущенные в России с начала прошлого века. Так, среди экспонатов можно будет увидеть открытки, выпущенные как до Революции, так и в 50-90-е года XX века. Они будут посвящены Новому году, 8 Марта, Дню Октябрьской революции.

Карточки XXI века представляют собой более красочные и контрастные картинки с готовым текстом и разными темами поздравлений: с днем рождения, профессиональными праздниками, родственникам, на свадьбу, в честь юбилея.

Выставка будет работать до 5 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Брянске открылась выставка «Вышитые карты районов Брянской области». Больше года более ста мастериц со всех уголков региона работали над вышитыми картами районов, их украсили символы и орнаменты старинных рушников и элементов одежды.

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    Сергей Истомин
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