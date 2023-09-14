В Брянске открылась выставка вышитых карт районов области

В Брянске открылась выставка «Вышитые карты районов Брянской области». Об этом сообщается на сайте регионального департамента культуры.

Больше года более ста мастериц со всех уголков региона работали над вышитыми картами районов, их украсили символы и орнаменты старинных рушников и элементов одежды. Итог большой работы был представлен в день открытия.

«Разнообразие и богатство нашей культуры, отраженное в фольклорных песнях и традициях женского рукоделия, в буквальном смысле красной нитью воедино связали участники народных ансамблей "Макоша" и "Горошины"», — рассказали в департаменте.

Выставка проходит в рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, во Дворце культуры БМЗ Брянского областного методического центра «Народное творчество», посетить ее можно до 12 октября.

Ранее сообщалось, что в деревне Лубяны Костромской области по инициативе местных жителей открыли музей льна и бересты. Администрация деревни передала неиспользуемое здание, жители и активисты своими руками привели его в порядок и принесли экспонаты. В основу экспозиции легли прялки, рушники, ткацкий станок, старинные предметы быта, тканые коврики и вышивка современных мастериц.