В костромской деревне по инициативе жителей открыли музей льна и бересты

В костромской деревне Лубяны по инициативе жителей открыли музей льна и бересты

В деревне Лубяны в Костромской области по инициативе местных жителей создали музей льна и бересты. Об этом сообщается на сайте портала государственных органов региона.

Для организации музея администрация деревни передала неиспользуемое здание, жители и активисты своими руками привели его в порядок и принесли экспонаты. В основу экспозиции легли прялки, рушники, ткацкий станок, старинные предметы быта, тканные коврики и вышивка современных мастериц.

Авторы проекта планируют сделать музей частью арт-пространства, в котором будут проходить творческие события для жителей и гостей региона.

«У нас большие планы на будущее. Кроме постоянной экспозиции, посвященной истории льнопроизводства, здесь круглый год будут проходить выставки и мастер-классы, кинопремьеры и спектакли, лекции и творческие встречи, фестивали и конкурсы, рассчитанные как на взрослых, так и на молодежь», — рассказала куратор проекта Екатерина Вершинина-Давидяк.

Ранее сообщалось, что в Челябинске открыли музей в старейшей из действующих аптек — Государственной аптеке №1, откртой в 1903 году. Посетители смогут увидеть не только экспонаты, связанные с ассортиментом аптеки, но и восковую фигуру ее основателя, фармацевта Якова Соломоновича Плонского. Материалы для выставки собирали по всей области в аптеках и архивах.