Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:43, 17 июля 2023Моя страна

В костромской деревне по инициативе жителей открыли музей льна и бересты

В костромской деревне Лубяны по инициативе жителей открыли музей льна и бересты

Фото: Maite Onate / Unsplash

В деревне Лубяны в Костромской области по инициативе местных жителей создали музей льна и бересты. Об этом сообщается на сайте портала государственных органов региона.

Для организации музея администрация деревни передала неиспользуемое здание, жители и активисты своими руками привели его в порядок и принесли экспонаты. В основу экспозиции легли прялки, рушники, ткацкий станок, старинные предметы быта, тканные коврики и вышивка современных мастериц.

Авторы проекта планируют сделать музей частью арт-пространства, в котором будут проходить творческие события для жителей и гостей региона.

«У нас большие планы на будущее. Кроме постоянной экспозиции, посвященной истории льнопроизводства, здесь круглый год будут проходить выставки и мастер-классы, кинопремьеры и спектакли, лекции и творческие встречи, фестивали и конкурсы, рассчитанные как на взрослых, так и на молодежь», — рассказала куратор проекта Екатерина Вершинина-Давидяк.

Ранее сообщалось, что в Челябинске открыли музей в старейшей из действующих аптек — Государственной аптеке №1, откртой в 1903 году. Посетители смогут увидеть не только экспонаты, связанные с ассортиментом аптеки, но и восковую фигуру ее основателя, фармацевта Якова Соломоновича Плонского. Материалы для выставки собирали по всей области в аптеках и архивах.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовик Су-25 рухнул в море на глазах у отдыхающих в Краснодарском крае. Что известно о катастрофе?

    Россиян научили работать на даче в жару без вреда для здоровья

    В правительстве подтвердили сроки восстановления Крымского моста

    Россиянкам назвали вредящую здоровью летнюю обувь

    Независимые продюсеры смогут работать на фоне забастовки актеров

    Агент Кокорина высказался о будущем футболиста в «Фиорентине»

    В Запорожской области заявили о безопасности сухопутного маршрута в Крым

    Еврокомиссия предложила ввести постоянные совместные закупки газа

    В сеть утекли данные сотрудников американских и немецких спецслужб

    Восьмилетный мальчик с пистолетом угнал машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости