В старейшей действующей аптеке Челябинска открыли музей с экспонатами об ассортименте

В Государственной аптеке №1, которая является старейшей из всех действующих аптек Челябинска, появился музей. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, основателем данного магазина, который впервые открыли в 1903 году, был фармацевт Яков Соломонович Плонский. Известно, что помимо лекарственных средств провизор продавал и товары для ухода за больными, зубные порошки, травяные сборы, кремы и парфюмерию, а также фруктовую воду и молоко для грудного вскармливания.

Согласно материалу, посетители музея смогут увидеть не только экспонаты, связанные с ассортиментом аптеки, но и восковую фигуру самого Плонского. Отмечается, что материалы для упомянутой выставки собирались со всей области в аптеках сети и архивах.

«Это здание является уникальным сразу по нескольким причинам: во-первых, здесь на протяжении уже 120 лет постоянно находится аптека, а во-вторых, аптека всегда являлась передовой и по-настоящему образцово-показательной», — рассказала в заключение краевед и архивист Галина Кибиткина.

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