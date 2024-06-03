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05:00, 3 июня 2024Из жизни

Стала известна реакция короля Испании на разоблачение любовника жены

Король Филипп появился на публике после разоблачения любовника королевы Летиции

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

Король Испании Филипп впервые появился на публике после выхода книги с разоблачением любовника его супруги, королевы Летиции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Филипп и Летиция проигнорировали публикацию новой книги испанского журналиста Хайме Пеньяфиэля «Безмолвие Летиции», рассказывающей об отношениях королевы и ее предполагаемого любовника — предпринимателя Хайме Дель Бурго. Монарх и его супруга приняли участие во встрече со спонсорами Галереи королевских коллекций в Мадриде. Daily Mail отмечает, что Филипп имел невозмутимый вид.

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В книге Пеньяфиэля утверждается, что королю было известно об изменах Летиции. Это связано с тем, что во всех поездках, в том числе во время визитов к любовнику, ее сопровождали королевские телохранители, которые обязаны отчитываться о ее местонахождении. Журналист описал реакцию монарха на доклады об изменах жены словами «он был раздавлен и уничтожен».

Ранее сообщалось, что, по утверждению любовника Летиции, одно время они подумывали нанять суррогатную мать и втайне от короля завести ребенка. Их встречи якобы прекратились лишь в 2011 году, то есть на седьмой год брака Летиции и Филиппа.

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      Олег Парамонов
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