Стала известна реакция короля Испании на разоблачение любовника жены

Король Филипп появился на публике после разоблачения любовника королевы Летиции

Король Испании Филипп впервые появился на публике после выхода книги с разоблачением любовника его супруги, королевы Летиции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Филипп и Летиция проигнорировали публикацию новой книги испанского журналиста Хайме Пеньяфиэля «Безмолвие Летиции», рассказывающей об отношениях королевы и ее предполагаемого любовника — предпринимателя Хайме Дель Бурго. Монарх и его супруга приняли участие во встрече со спонсорами Галереи королевских коллекций в Мадриде. Daily Mail отмечает, что Филипп имел невозмутимый вид.

В книге Пеньяфиэля утверждается, что королю было известно об изменах Летиции. Это связано с тем, что во всех поездках, в том числе во время визитов к любовнику, ее сопровождали королевские телохранители, которые обязаны отчитываться о ее местонахождении. Журналист описал реакцию монарха на доклады об изменах жены словами «он был раздавлен и уничтожен».

Ранее сообщалось, что, по утверждению любовника Летиции, одно время они подумывали нанять суррогатную мать и втайне от короля завести ребенка. Их встречи якобы прекратились лишь в 2011 году, то есть на седьмой год брака Летиции и Филиппа.