Додик пообещал не позволить ввести санкции против РФ в Боснии и Герцеговине

Додик: РС БиГ не позволит ввести санкции в отношении РФ на уровне всей страны

Республика Сербская (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) не позволит ввести санкции против России на уровне всей страны, заявил президент РС Милорад Додик в интервью РИА Новости.

Он отметил, что на уровне БиГ официально не введены ограничения против РФ. «Это значит, что санкций нет, и мы так и продолжим, хотя это весьма непростая позиция», — сказал он. По словам Додика, западные государства ежедневно требуют от РС поддержать антироссийские санкции.

Ранее президент РС заявил, что передача Киеву дальнобойных ракет, способных поражать российские территории, говорит о том, что Запад взбесился. По мнению лидера боснийских сербов, украинцы не могут самостоятельно запускать эти ракеты, так как они не обучены управлять ими, поэтому для этого на Украину должны приехать французы или немцы.