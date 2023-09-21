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08:00, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Девушка узнала неожиданную правду о свекрови и решила развестись

Фото: Tom The Photographer / Unsplash

Пользовательница Reddit узнала неожиданную правду о свекрови и решила развестись. Девушка рассказала, что мать ее мужа украла все их накопленные деньги, однако ее супруг отказался подавать на нее в суд.

Автор поста написала, что несколько месяцев назад узнала о беременности и уволилась с работы. «Мне пришлось это сделать, так как у меня были осложнения», — отметила она. Девушка добавила, что ее уход с работы неблагоприятно повлиял на их финансовое положение.

Недавно, по словам героини истории, не стало брата ее супруга. Позже ее свекровь созвала семейное собрание и попросила всех членов семьи собрать 17 тысяч долларов на прощание с ее сыном.

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«Муж предположил, что мы могли бы отдать 1,5 тысячи долларов из нашего бюджета, но его мать сказала, что этого недостаточно. Она перестала отвечать на звонки и начала игнорировать нас», — пожаловалась автор поста.

Через время девушка получила уведомление о том, что с ее с мужем банковского счета сняли около 17 тысяч долларов. Она добавила, что банк начал расследование и выяснил, что деньги сняла свекровь рассказчицы. «Это были все наши деньги, у мужа даже не было средств добраться до работы», — отметила она.

Автор поста призналась, что рассчитывала на то, что ее супруг подаст на мать в суд. «Муж сказал, что не может это сделать, потому что их семья недавно пережила большое горе», — возмутилась героиня истории. Она подчеркнула, что после поступка свекрови у них совершенно не осталось денег ни на жизнь, ни на содержание будущего ребенка.

«Я поставила мужа перед выбором: либо он возвращает деньги через суд, либо я ухожу от него», — отметила рассказчица. Она пояснила, что ее супруг отказался подавать в суд, после чего она приняла решение развестись.

В комментариях под постом многие отметили, что свекровь автора не имела права красть деньги, несмотря на свое горе. По их мнению, рассказчице стоит самостоятельно подать в суд на женщину.

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    Олег Давыдов
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