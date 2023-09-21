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15:17, 21 сентября 2023Мир

Президент Чехии призвал не воспринимать буквально слова Зеленского

Глава Чехии призвал не воспринимать слова Зеленского об импорте зерна всерьез

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Чехии Петр Павел призвал не воспринимать буквально слова Владимира Зеленского о фальшивой солидарности стран Европы из-за споров об импорте зерна. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский находится под постоянным давлением, и если бы кто-нибудь из нас был на его месте, то, возможно, терял голову еще чаще, чем он. Поэтому любое более резкое высказывание вообще не следует понимать буквально», — заявил чешский лидер.

Он также добавил, что не видит причин для конфликта с украинской стороной и прекращения поддержки Киева, аналогичного польскому.

Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что риторика и последние заявления Украины являются неприемлемыми для Варшавы.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat сообщил, что Варшава перестала поставлять вооружение украинской армии.

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    Максим Габриелян
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