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19:40, 21 сентября 2023Мир

Генсек НАТО раскрыл планы США после возможной победы Украины

Столтенберг: в случае победы ВСУ в конфликте с РФ США сфокусируются на Китае
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

В случае победы Украины в конфликте с Россией США смогут сфокусироваться на Китае, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины», — сказал он, добавив, что победа Киева сделает украинскую армию второй самой большой армией на европейском континенте и это позволит «сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за ситуацию в Европе».

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что разведка США и Белый дом уверены в победе России в конфликте на Украине, при этом в публичном пространстве СМИ вынуждены «поддерживать ложь» о ситуации на фронте.

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    Виктория Кондратьева
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