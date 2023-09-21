Генсек НАТО раскрыл планы США после возможной победы Украины

Столтенберг: в случае победы ВСУ в конфликте с РФ США сфокусируются на Китае

В случае победы Украины в конфликте с Россией США смогут сфокусироваться на Китае, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его цитирует РИА Новости.

«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины», — сказал он, добавив, что победа Киева сделает украинскую армию второй самой большой армией на европейском континенте и это позволит «сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за ситуацию в Европе».

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что разведка США и Белый дом уверены в победе России в конфликте на Украине, при этом в публичном пространстве СМИ вынуждены «поддерживать ложь» о ситуации на фронте.