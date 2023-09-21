В Кремле высказались о сроках заключения нового договора Азербайджана с Арменией

Песков о договоре Армении и Азербайджана: вряд ли сейчас кто-то обозначит сроки

На данный момент навряд ли кто-то возьмется обозначить сроки по новому мирному соглашению Армении и Азербайджана касательно Нагорного Карабаха. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

При этом официальный представитель Кремля напомнил, что основной вопрос — о принадлежности Нагорного Карабаха — решен и урегулирован сторонами. В связи с этим, как считает Песков, продвижение обеспечено по дальнейшему договору Армении с Азербайджаном.

Ранее также Песков высказался о разблокировке транспортных коридоров в Нагорном Карабахе. Помимо этого, он отреагировал на обстрел российских миротворцев в регионе.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе.

20 сентября Азербайджан заявил о договоренности приостановить операцию в Нагорном Карабахе. Азербайджанским силам на некоторых участках удалось прорваться к позициям армянских войск и взять под контроль ряд высот.

Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения. Позднее также был представлен план по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха.