В Кремле назвали решенным вопрос принадлежности Карабаха

Песков заявил, что вопрос принадлежности Карабаха уже решен

Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха уже решен, и продвижение в направлении мирного договора обеспечено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Sputnik Азербайджан».

Представитель Кремля назвал возможным выход на финишную прямую в заключении соглашения, а также отметил наличие предпосылок для этого.

Ранее представитель армян Карабаха Давид Бабаян заявил, что по итогам встречи в Евлахе окончательного соглашения с азербайджанской стороной нет. «Есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — сказал он.

При этом Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения. Сообщается, что он будет содержать пять пунктов на основе международного права, согласно которому обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга.