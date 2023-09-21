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15:48, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле назвали решенным вопрос принадлежности Карабаха

Песков заявил, что вопрос принадлежности Карабаха уже решен

Фото: Reuters

Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха уже решен, и продвижение в направлении мирного договора обеспечено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Sputnik Азербайджан».

Представитель Кремля назвал возможным выход на финишную прямую в заключении соглашения, а также отметил наличие предпосылок для этого.

Ранее представитель армян Карабаха Давид Бабаян заявил, что по итогам встречи в Евлахе окончательного соглашения с азербайджанской стороной нет. «Есть договоренность о прекращении военных действий, но мы ожидаем окончательного соглашения. Переговоры идут», — сказал он.

При этом Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения. Сообщается, что он будет содержать пять пунктов на основе международного права, согласно которому обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга.

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    Алевтина Запольская
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