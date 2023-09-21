В Кремле высказались о разблокировке коридоров в Нагорном Карабахе

Песков: конкретики по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе пока нет

На данный момент какой-то конкретики касательно разблокировки транспортных коридоров в Нагорном Карабахе нет. Об этом высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Условились активизировать, но пока конкретики здесь нет», — заявил он в ответ на вопрос. Пескова спросили, когда в Нагорном Карабахе снова наладится движение транспорта после обострения обстановки.

Ранее в Кремле также отреагировали на обстрел российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Песков отметил, что после этого начато следствие. Минобороны России сообщило об обстреле миротворцев, возвращавшихся на автомобиле с наблюдательного поста, ранее, 20 сентября. Уже известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России принес извинения за произошедшее.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе.

Уже 20 сентября Азербайджан заявил о договоренности приостановить операцию в Нагорном Карабахе. Тогда же власти НКР в одностороннем порядке приостановили огонь и сообщили, что понесли большие потери. Азербайджанским силам на некоторых участках удалось прорваться к позициям армянских войск и взять под контроль ряд высот.