Нуланд поприветствовала журналистов из России в ООН на русском

Исполняющая обязанности первого заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд поприветствовала журналистов из России на русском в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рада вас видеть здесь», — сказала политик.

Ранее сообщалось, что супруга президента Польши Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда поприветствовала Владимира Зеленского фразой на русском языке во время его первого официального визита в Варшаву. «Глава Украины сказал на мове "добрый ранок", а в ответ получил от жены польского президента Агаты "добрый день" на чистом русском», — обратила внимание на ситуацию журналистка Ольга Скабеева.