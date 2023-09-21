Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:47, 21 сентября 2023Мир

Нуланд поприветствовала журналистов из России на русском

Нуланд поприветствовала журналистов из России в ООН на русском

Фото: Susan Walsh / Pool / Reuters

Исполняющая обязанности первого заместителя государственного секретаря США Виктория Нуланд поприветствовала журналистов из России на русском в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рада вас видеть здесь», — сказала политик.

Ранее сообщалось, что супруга президента Польши Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда поприветствовала Владимира Зеленского фразой на русском языке во время его первого официального визита в Варшаву. «Глава Украины сказал на мове "добрый ранок", а в ответ получил от жены польского президента Агаты "добрый день" на чистом русском», — обратила внимание на ситуацию журналистка Ольга Скабеева.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о первостепенных просьбах Зеленского

    Модель стала «идеальной девушкой» для десятков мужчин и заработала миллионы

    Суд в ЛНР приговорил британца к 19 годам лишения свободы за шпионаж

    Забаррикадировавшегося в доме из-за экс-жены вооруженного россиянина задержали

    Опубликован список вступивших в ряды ВСУ артистов

    Врач назвала несложные упражнения для борьбы с запором

    Предсказано будущее цен на бензин в России

    На Украине слова «Россия» и «Москва» разрешили писать с маленькой буквы

    Сделки с жильем одной категории россиян предложили снимать на видео

    Путин пообещал обсудить ситуацию с реабилитацией ветеранов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости