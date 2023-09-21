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17:21, 21 сентября 2023Мир

Названа причина отказа Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США

В Конгрессе США объяснили отказ Зеленскому в выступлении занятостью

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти объяснил отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США напряженным графиком работы американских парламентариев. Об этом сообщает NBC News.

«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — отмечает телеканал.

Президент США Джо Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 21 сентября. В этот же день США намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи. При этом почти 30 республиканцев выступили против этого.

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    Виктория Кондратьева
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