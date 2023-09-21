Названа причина отказа Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США

В Конгрессе США объяснили отказ Зеленскому в выступлении занятостью

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти объяснил отказ президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США напряженным графиком работы американских парламентариев. Об этом сообщает NBC News.

«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», — отмечает телеканал.

Президент США Джо Байден и Зеленский встретятся в Вашингтоне 21 сентября. В этот же день США намерены объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи. При этом почти 30 республиканцев выступили против этого.