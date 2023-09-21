В Сенате США призвали Байдена перестать поддерживать Украину

Сенатор Пол: США могут быть втянуты в войну с Россией из-за Украины

США могут быть втянуты в войну с Россией из-за финансовой поддержки и вмешательства в конфликт на Украине. Об этом предупредил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в своей статье для The American Conservative.

«Чем дольше будет продолжаться этот военный конфликт, тем выше риск того, что любая ошибка или целенаправленная провокация втянут Вашингтон в прямое столкновение с Москвой. Давайте не будем притворяться, что участие Америки в этом конфликте не сопряжено с рисками», — предупредил конгрессмен.

Он также добавил, что поддержка Киева происходит в ущерб американским интересам. По его мнению, экономика США «обрекается на гибель» из-за приоритетов внешних проблем над внутренними.

Ранее сенатор заявил, что президент США Джо Байден должен перестать делать из Штатов заложника поддержки Украины. Он также отметил, что не согласится на «ускоренное принятие каких-либо мер по расходам, которые обеспечат дополнительную помощь США Киеву».