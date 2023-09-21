В США заявили о потере интереса западных союзников к Украине

Экс-разведчик США Риттер: Запад потерял интерес к Украине

Западные союзники Украины потеряли интерес к ней и к ее президенту Владимиру Зеленскому. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«Европа начинает осознавать реальность, что Киев проиграл в конфликте, он не сможет победить, а продолжение военных действий только приведет к катастрофическим последствиям», — сказал отставной военный, добавив, что «Зеленский больше никому не интересен».

Ранее Риттер заявил, что Россия одержит победу над США без каких-либо усилий. По его словам, американцы живут в утопии, не осознавая реального положения дел.