В Москве осудят семь человек за хищение миллиардов у ПАО «Россети»

В Москве будут судить 7 человек, похитивших 8 миллиардов рублей у ПАО «Россети»

Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит дело семерых участников преступного сообщества, похитивших миллиарды у сетевых компаний, в том числе ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», которые входят в ПАО «Россети». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с 2011 по 2019 год мошенники действовали под прикрытием акционерного общества. Подконтрольные ему компании занимались непрофильной финансовой деятельностью — выдавали займы, приобретали векселя и акции. Эти операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал коммерческий банк. Так фигуранты смогли вывести из оборота энергосистемы России восемь миллиардов рублей. Деньги оказались на счетах частных лиц и подконтрольных им фирм.

Сообщников обвиняют по статьям 159 («Мошенничество»), 210 («Участие в преступном сообществе») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

«Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества, в том числе объявленных в международный розыск, продолжается», — добавила Волк.