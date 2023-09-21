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11:44, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Светлаков высказался об ограничениях в современном юморе

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Юморист, бывший участник КВН, телеведущий Сергей Светлаков высказался о современном юморе. В интервью изданию «7Дней» он заявил, что сегодня непросто придумывать шутки из-за множества ограничений.

«Сейчас очень тяжело создавать юмор в любом проявлении. Политической сатиры практически нет, любую тему возьми — везде будут ограничения, обязательно появятся обиженные и оскорбленные», — поделился мнением Светлаков.

По его словам, современным юмористам приходится искать новые формы и новый язык, чтобы рассмешить зрителя.

Ранее бывший резидент шоу Comedy Club, певец и телеведущий Тимур Родригез пожаловался на негативную перемену в юморе. Он рассказал, что люди стали чаще, чем раньше, обижаться на шутки.

Актер, участник юмористического проекта «Уральские пельмени» Андрей Рожков назвал современный юмор «адским трешем» из-за обилия мата. Он осудил молодых комиков за то, что они часто используют нецензурную лексику в речи.

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    Евгения Наумова
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