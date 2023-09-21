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18:18, 21 сентября 2023Культура

Супруга Ники Минаж отправили под домашний арест из-за угроз рэперу Offset

Мужа рэперши Ники Минаж отправили под домашний арест из-за угроз артисту Offset

Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty Images

Суд отправил под домашний арест на 120 суток супруга американской рэперши Ники Минаж Кеннета Петти. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Причиной этому стало нарушение условий испытательного срока. Отмечается, что 16 сентября Петти разместил в соцсетях серию видео, на которых он в окружении нескольких людей стоит возле отеля в Нью-Йорке, где, как он полагал, живет хип-хоп-артист Offset. Мужчина угрожает музыканту, призывая его уезжать из города.

Offset, в свою очередь, ответил Петти, разместив ролик не из гостиницы. «А он смешной. Я сейчас выхожу из самолета», — сказал рэпер.

В результате суд штата Калифорнии призвал Петти вести так называемый домашний мониторинг. В постановлении говорится, что мужчина «был зафиксирован на видео, где высказывал угрозы в адрес конкретного лица, находясь в компании людей с криминальным прошлым».

В июле 2022 года сообщалось, что Кеннетта Петти приговорили к одному году домашнего ареста. Также известно, что в 1994 году в Нью-Йорке Петти был осужден за изнасилование 16-летней девушки и приговорен к четырем годам тюремного срока. После этого супруг Ники Минаж получил статус сексуального преступника второй степени и был обязан информировать власти США в случае переезда в другой штат.

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    Сергей Равин
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