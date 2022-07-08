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Супруга Ники Минаж приговорили к одному году домашнего ареста

Мужу Минаж вынесли приговор за отсутствие регистрации в реестре сексуальных насильников

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Супруга американской рэперши Ники Минаж Кеннетта Петти приговорили к одному году домашнего ареста. Об этом сообщает Rolling Stone.

В 1994 году в Нью-Йорке Петти был осужден за изнасилование 16-летней девушки Дженнифер Хаф и приговорен к четырем годам тюремного срока. Мужчина получил статус сексуального преступника второй степени и был обязан информировать власти США в случае переезда в другой штат для дальнейшей регистрации в реестре сексуальных насильников.

Супруг рэперши не уведомил правительство о том, что переехал жить в Калифорнию, и после разбирательства полностью признал свою вину. Помимо домашнего ареста в течение года, Петти приговорили к трем годам условно, а также обязали выплатить штраф в размере 55 тысяч долларов.

«Я беру на себя полную ответственность за все, что происходит сегодня. Мне стыдно, неловко, и я дискредитировал имя моей жены. Нет оправданий — я нарушил закон», — заявил мужчина в суде.

Ники Минаж не появилась на судебном заседании, однако направила стороне защиты Петти письмо, в котором сообщила, что тюремное заключение ее мужа может серьезно повлиять на психику их двухлетнего сына, а также подчеркнула, что знает мужчину более 20 лет и является свидетельницей того, как ее супруг меняется в лучшую сторону.

Ранее звезду Netflix приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о детской порнографии.

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Анастасия Астахова
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