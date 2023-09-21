В США заявили о столкновении Киева с мощнейшей обороной со времен Второй мировой

NYT: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой войны

В ходе контрнаступления Киев наткнулся на мощнейшую оборону, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом столкновении написала американская газета The New York Times (NYT), добавив, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогла даже новейшая западная техника.

По мнению издания, Россия хорошо подготовилась к тому, чтобы противостоять наступлению ВСУ. «В июне Украина двинулась вперед, но быстро потеряла танки, войска и другую бронетехнику из-за плотных минных полей и подготовленных российских войск», — сказано в статье.

Автор пишет, что ход контрнаступления Украины остается неясен.

Ранее в США предупредили, что у ВСУ осталось шесть недель для ведения боевых действий, после чего на поле боя произойдут опасные перемены. Речь идет о начале сезона непогоды, который может помешать продвижению наступления.