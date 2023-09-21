На Западе призвали Украину готовиться к военным действиям на истощение

Economist: Украине следует готовиться к военным действиям на истощение

Украине следует меньше концентрироваться на восстановлении страны и готовиться к затяжным военным действиям. Об этом сообщает издание The Economist.

В сообщении говорится, что Украина и ее западные партнеры начинают понимать, что военные действия будут вестись на истощение, но никто из них к этому не готов.

Издание отмечает, что при этом обе стороны все еще слишком много внимания уделяют контрнаступлению, и призывает Киев переосмыслить стратегию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и процесс управления экономикой.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главная причина провала контрнаступления ВСУ — это действия Российской армии, которая за полтора года профессионально окрепла.