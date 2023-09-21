Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:55, 21 сентября 2023Бывший СССР

На Западе призвали Украину готовиться к военным действиям на истощение

Economist: Украине следует готовиться к военным действиям на истощение
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украине следует меньше концентрироваться на восстановлении страны и готовиться к затяжным военным действиям. Об этом сообщает издание The Economist.

В сообщении говорится, что Украина и ее западные партнеры начинают понимать, что военные действия будут вестись на истощение, но никто из них к этому не готов.

Издание отмечает, что при этом обе стороны все еще слишком много внимания уделяют контрнаступлению, и призывает Киев переосмыслить стратегию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и процесс управления экономикой.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главная причина провала контрнаступления ВСУ — это действия Российской армии, которая за полтора года профессионально окрепла.

Что думаешь? Оцени!
    Ткачев Егор
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число погибших в Карабахе российских миротворцев

    В Британии оценили вероятность нового наступления ВСУ

    Польша отказалась передавать Киеву купленное для обороны новое оружие

    Путин рассказал о стимулирующих развитие России санкциях Запада

    Антонов заявил об угрозах США долгими сроками в адрес задержанных россиян

    Захарова предсказала Зеленскому прекращение роли желанного гостя на Западе

    Мужчинам назвали четыре симптома скорой импотенции

    В Пентагоне заявили о начале переобучения украинских пилотов на F-16 в Дании

    Черчесов отреагировал на призыв Карпина к игрокам сборной уезжать в Европу

    Путин пошутил над попросившим миллиард из бюджета Грефом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости