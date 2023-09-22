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16:05, 22 сентября 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка отдала миллионы рублей аферистам ради спасения дочери

В Москве суд заключил под стражу афериста, забравшего 1,7 млн руб. у пенсионерки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу 24-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве почти двух миллионов рублей у российской пенсионерки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, 79-летней жительнице столицы позвонил неизвестный, представившийся следователем, и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела, женщине нужно было передать 250 тысяч рублей вместе с вещами для родственницы в больницу. Через некоторое время аферисты снова позвонили пенсионерке и потребовали 900 тысяч рублей и 1 тысячу долларов на операцию для пострадавшей в аварии. Спустя пару часов деньги на медицинскую помощь потребовались и другим участникам ДТП.

Все четыре раза женщина передавала денежные средства через водителей такси, которые ни о чем не подозревали. Для убедительности во время звонков мошенники передавали трубку телефона девушке, выдававшей себя за дочь пострадавшей и просившей о помощи.

Общий ущерб составил 1,7 миллиона рублей. При допросе подозреваемый признался, что забирал себе только часть денег, а остальное передавал сообщникам.

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    Олеся Мицкевич
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