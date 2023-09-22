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17:30, 22 сентября 2023Силовые структуры

Избивавший семилетнего сына россиянин получил условный срок

Под Архангельском приговорили к условному сроку отца, избивавшего 7-летнего сына

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Архангельской области суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, который избивал семилетнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего») и статье 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы.

По данным ведомства, с сентября по ноябрь 2022 года отец в Северодвинске грубо обращался с мальчиком и бил его. Он причинял ребенку психологические и физические страдания. В полицию обо всем рассказали сотрудники школы после того, как увидели на ученике синяки.

Отмечается, что мальчика поместили в специализированный центр. Также решается вопрос о лишении главы семьи родительских прав и взыскании с него алиментов.

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    Екатерина Власова
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