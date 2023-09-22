Россиянин проломил битой голову соседке из-за давнего конфликта

Жительница Ростова оказалась в больнице после нападения соседа с битой

В Ростове-на-Дону женщина получила ранение головы после нападения соседа с битой из-за давнего конфликта. Об этом сообщает «КП-Ростов».

Как сообщает издание, все произошло вечером 20 сентября. Пострадавшая вместе с мужем выходила из квартиры в то время, как стоящий за дверью сосед начал наносить по ним удары битой. Мужчина успел увернуться от нападавшего, а его жена получила удар по голове. На шум в подъезде вышли соседи — они вызвали скорую помощь и полициию.

Прямо в подъезде женщина написала заявление о нападении, ее доставили в больницу с переломом лицевой кости. По факту происшествия проводится проверка.

Оказалось, что мужчина до этого часто конфликтовал с другими жильцами. Первого сентября пострадавшая вместе с соседями даже вызывала пожарных, чтобы ликвидировать возгорание в его квартире. Родственники женщины полагают, что именно тогда он и затаил обиду.