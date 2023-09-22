Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:19, 22 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин проломил битой голову соседке из-за давнего конфликта

Жительница Ростова оказалась в больнице после нападения соседа с битой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону женщина получила ранение головы после нападения соседа с битой из-за давнего конфликта. Об этом сообщает «КП-Ростов».

Как сообщает издание, все произошло вечером 20 сентября. Пострадавшая вместе с мужем выходила из квартиры в то время, как стоящий за дверью сосед начал наносить по ним удары битой. Мужчина успел увернуться от нападавшего, а его жена получила удар по голове. На шум в подъезде вышли соседи — они вызвали скорую помощь и полициию.

Прямо в подъезде женщина написала заявление о нападении, ее доставили в больницу с переломом лицевой кости. По факту происшествия проводится проверка.

Оказалось, что мужчина до этого часто конфликтовал с другими жильцами. Первого сентября пострадавшая вместе с соседями даже вызывала пожарных, чтобы ликвидировать возгорание в его квартире. Родственники женщины полагают, что именно тогда он и затаил обиду.

Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась из Севастополя

    Названы способы сэкономить на ремонте квартиры

    В России восьмилетний мальчик сбежал из дома после урока «Разговоры о важном»

    Российский заключенный угрожал сотруднику колонии и попал под суд

    Певица Рита Ора сделала неожиданное признание о сексе с Тайкой Вайтити

    В США рассказали о наполненном модификациями вертолете спецназа

    50-летняя Хайди Клум снялась в трусах для обложки журнала

    Хави продлил контракт с «Барселоной»

    Европа решила нарастить закупки газа у конкурента России

    Бывший сотрудник российской полиции осужден за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости