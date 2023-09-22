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18:26, 22 сентября 2023Из жизни

Искусственный интеллект помог создать переводчик с петушиного

В Японии создали переводчик с петушиного при помощи искусственного интеллекта

Фото: Jairo Alzate / Unsplash

Ученые из Японии разработали переводчик с петушиного на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Business Insider.

Исследование велось под руководством профессора Университета Токио Адриаеа Дэвида Чеока. Создать его помогла технология, которую ученые называют «Глубокий эмоциональный анализ». Она позволяет идентифицировать эмоции птиц при помощи анализа звуковых паттернов.

По итогам исследования ученые сделали вывод, что созданная при помощи искусственного интеллекта система способна идентифицировать «различные эмоциональные состояния у куриц, включая голод, страх, злость, удовлетворенность, восторг и стресс». В тестировании участвовали около 80 особей петухов и куриц. Вместе с инженерами над проектом работали ветеринары и зоопсихологи.

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«Если мы будем знать, что чувствуют животные, мы сможем создать для них гораздо лучший мир», — сказал профессор Чеок в интервью.

Ранее сообщалось, что кошки способны различать голоса хозяев. При этом эксперты добавили, что они не считают нужным отвечать на обращение к ним.

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    Антонина Черташ
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