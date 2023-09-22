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15:44, 22 сентября 2023Ценности

Россиянкам назвали самую модную обувь на осень

Стилист Виктория Шабанова посоветовала россиянкам осенью присмотреться к лоферам

Фото: Arnel Hasanovic / Unsplash

Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова назвала россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка выделила лоферы на объемной подошве, которые можно носить с брюками, юбками и джинсами. При этом она посоветовала присмотреться к моделям молочных, черных, шоколадных, а также темно-синих, бордовых, темно-изумрудных оттенков.

Вдобавок Шабанова внесла в список трендов ботильоны с квадратным носом. «Цвет может быть любой, но старайтесь подбирать в цвет брюк или юбки, чтобы не "резать" силуэт», — уточнила собеседница издания.

В заключение эксперт отметила сапоги с высоким голенищем. По ее мнению, их лучше сочетать с платьями и юбками длины мини или миди. «Цвета также могут быть любые, но желательно матовых фактур, так как блестящие и лаковые имеют свойство визуально расширять ногу», — предупредила она.

Ранее стилистка Любовь Жукова назвала россиянкам самые модные брюки на осень 2023 года. Актуальными стали модели прямого кроя длиной до щиколотки. Кроме того, специалистка посоветовала обратить внимание на брюки-палаццо и варианты с широкими штанинами по всей длине, которые можно носить с кедами и полусапогами.

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    Мария Винар
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