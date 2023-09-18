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17:48, 18 сентября 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам самые модные брюки на осень

Стилистка Любовь Жукова посоветовала россиянкам носить осенью брюки-палаццо

Фото: Unsplash

Стилистка Любовь Жукова назвала россиянкам самые модные брюки на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Актуальными стали модели прямого кроя длиной до щиколотки. Кроме того, специалистка посоветовала обратить внимание на брюки-палаццо и варианты с широкими штанинами по всей длине, которые можно носить с кедами и полусапогами.

При этом она отметила, что данные изделия могут быть выполнены из натуральных тканей, в частности шерсти, плотного хлопка, велюра или кожи. Вдобавок у них должна быть высокая посадка. «А что касается цвета, типичные осенние оттенки впишутся в любой гардероб. Обратите внимание на бордовые, шоколадные, серые, зеленые и темно-синие тона», — заключила эксперт.

Ранее стилистка Татьяна Тимофеева перечислила россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. В первую очередь в список вошли модели в мужском стиле, такие как лоферы, дерби и броги с более плотной подошвой.

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    Мария Винар
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