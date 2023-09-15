Стилистка перечислила россиянкам самую модную обувь на осень

Стилистка Татьяна Тимофеева посоветовала носить осенью обувь красного цвета

Стилистка Татьяна Тимофеева перечислила россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

В первую очередь в список вошли модели в мужском стиле, такие как лоферы, дерби и броги с более плотной подошвой. «Носить мы их будем с юбками, платьями, шортами и брюками. И не забывайте добавлять к ним носки или гольфы, это тренд», — рассказала эксперт.

Помимо этого, Тимофеева посоветовала носить обувь красного цвета. «Это самый модный цвет и самая модная обувь в этом сезоне. Можно проставить с ее помощью красный акцент или сделать total red с красными колготками», — уточнила она.

Специалистка также обратила внимание на ботфорты. «Выбирайте, какие вам больше идут по ноге: обтягивающие или свободные. Носите их с трикотажными платьями и мини-юбками», — порекомендовала стилистка.

В заключение эксперт назвала популярные в нынешнем сезоне брутальные ботинки. «Скорее всего, они у вас уже есть. Это длинный тренд, так что носим и будем носить», — добавила Тимофеева.

Ранее в сентябре стилист Анна Бадаева назвала россиянам один предмет гардероба, который визуально стройнит. Специалистка рассказала, что зрительно убрать лишние килограммы поможет пальто подходящей модели. Для удачного образа она посоветовала выбирать изделия без дополнительных декоративных элементов в виде акцентных молний, пуговиц и накладных карманов, поскольку они искажают пропорции тела.