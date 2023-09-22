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09:44, 22 сентября 2023Среда обитания

В России предложили ввести жилищные сертификаты для врачей

В Госдуме предложили привлечь врачей в регионы при помощи жилищных сертификатов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российским медицинским работникам могут начать выдавать сертификаты на покупку или аренду жилья, однако для этого они должны будут проработать в государственных медучреждениях не менее пяти лет. С предложением ввести жилищные сертификаты выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает ТАСС.

Сертификат можно будет использовать для приобретения или аренды жилья по более доступным ценам либо для внесения первоначального взноса на жилье и льготные условия кредитования, объяснил он. Даванков отметил, что инициатива будет способствовать притоку врачей в регионы, а также решит проблему дефицита специалистов.

Финансировать программу можно за счет пересмотра действующих программ льготных ипотек, действие которых заканчивается в 2024 году, считает вице-спикер.

В июле Госдума поддержала идею бесплатно выдавать землю представителям востребованных в регионах профессий. Раздавать захотели земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Согласно инициативе, некоторые россияне смогут сначала получить землю в пользование, а потом оформить в собственность. Таким образом в небольших городах хотят решить проблему нехватки рабочих рук.

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    Нина Ташевская
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