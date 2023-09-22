В Челябинске пройдет концерт в поддержку приюта для животных

В Челябинской библиотеке пройдет концерт в поддержку приюта «Приутенок»

В Челябинске пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Приутенок», где содержатся более 50 кошек и собак, подобранных на улице. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Мероприятие состоится в воскресенье, 24 сентября, в Центральной библиотеке имени Пушкина. Перед зрителями выступят профессиональные музыканты, артисты, поэты и детский ансамбль. Гостей, в частности, ждет выступление исполнителя и лауреата всероссийских конкурсов Натали Томсон — педагога по эстрадному вокалу, работавшей в детской филармонии и студии Константина Хабенского «Это правда».

Кроме того, откроется арт-студия. Посетителей просят приносить на концерт корма для питомцев, а также расходники — мусорные пакеты, влажные салфетки, ватные палочки, когтеточки, наполнители и игрушки.

«Цель мероприятия — собрать помощь нашим подопечным, — объясняет организатор, основатель приюта Алена Синицына. — Можно будет приносить корм для наших животных, необходимые принадлежности. Деньги приносить не нужно!»

В июле в трех городах России — Пензе, Самаре и Ульяновске — прошел большой антистресс-фестиваль «Кошкин джаз». Организаторы назвали мероприятие первым в истории джаз-фестивалем с «кошачьим лицом» и первым событием, которое связало в единое культурное пространство три города Центральной России.