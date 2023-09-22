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19:50, 22 сентября 2023Силовые структуры

Отдающая мошеннику 15 миллионов рублей московская пенсионерка попала на видео

В Москве суд арестовал курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 15 млн руб

Правоохранительные органы сумели по камерам видеонаблюдения в Москве выследить курьера телефонных мошенников, который забрал у обманутой 76-летней пенсионерки 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре. Там также предоставили запись с сообщником аферистов.

На кадрах видно, как пожилая женщина передает сверток мужчине.

Он был задержан. По решению суда его арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве.

По данным следствия, пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил ее в том, что мошенники якобы проводят от ее имени подозрительные банковские операции и оформляют кредиты под залог ее квартиры. Чтобы москвичка не лишилась жилья, ей надо было срочно возместить уже взятые на ее имя кредиты. Обманутая женщина перевела на указанный счет свои сбережения на сумму 4,3 миллиона рублей.

Однако аферисты от нее не отстали и выманили еще 11,2 миллиона рублей. Эти средства она получила от продажи квартиры, которую ее также заставили продать преступники под надуманным предлогом.

Только через месяц пенсионерка поняла, что была введена в заблуждение. Она рассказала о случившемся родственнице, которая и обратилась в полицию.

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    Любовь Ширижик
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