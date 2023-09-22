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21:54, 22 сентября 2023Ценности

Дочь Мадонны появилась на вечеринке в оголяющем тело наряде

Фото: A. PÃƒÂ©Rez Meca / Globallookpress.com

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон вышла в свет в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

26-летняя знаменитость появилась на вечеринке Vogue Fashion Night Out в Мадриде в облегающем платье с принтом в японском стиле. На размещенных кадрах видно, что через полупрозрачную ткань наряда видно тело манекенщицы, без бюстгальтера. В качестве обуви она выбрала кожаные черные ботинки.

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Модель держала в руках сумку с цепью, а из украшений выбрала кольца и небольшие серьги. В то же время волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в сентябре дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенной одежде для журнала W. Она позировала в обнажающем грудь металлическом топе бренда Rabanne золотистого оттенка с чашками в виде цветов. Образ девушки дополняли ремень в том же стиле и юбка с имитирующими перья деталями.

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    Карина Черных
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