Лавров встретился с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Перед началом переговоров Лавров оставил запись в гостевой книге, пожал руку Гутерришу и сделал с ним совместное фото.

Неделя высокого уровня 78-сессии Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках ГА ООН.

Всего российский министр запланировал порядка 20 двусторонних встреч. Захарова подчеркнула, что график участия Лаврова в сессии ГА ООН является насыщенным и регулярно дополняется.