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13:21, 22 сентября 2023Силовые структуры

В России заочно осудили на 24 года украинского военного Москву

В ДНР суд заочно приговорил к 24 годам украинского военного Москву за убийство

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего 109 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Москву за расстрел пожилого жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Подсудимый признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны.

Суд установил, что в апреле 2022 года Москва находился на наблюдательной позиции в пятиэтажном полуразрушенном доме на Морском бульваре Мариуполя. Оттуда он открыл стрельбу по безоружному пенсионеру, который приветствовал колонну российских войск. Мужчина скончался на месте.

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    Любовь Ширижик
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