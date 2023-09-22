В России заочно осудили на 24 года украинского военного Москву

В ДНР суд заочно приговорил к 24 годам украинского военного Москву за убийство

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего 109 бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Москву за расстрел пожилого жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Подсудимый признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов ведения войны.

Суд установил, что в апреле 2022 года Москва находился на наблюдательной позиции в пятиэтажном полуразрушенном доме на Морском бульваре Мариуполя. Оттуда он открыл стрельбу по безоружному пенсионеру, который приветствовал колонну российских войск. Мужчина скончался на месте.