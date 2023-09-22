Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:08, 22 сентября 2023Силовые структуры

В четырех новых регионах России назначили 214 судей

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях назначены 214 судей
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заместитель председателя Верховного суда России и председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков вручил удостоверения председателям и судьям федеральных судов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Торжественное мероприятие происходило в Южном окружном военном суде с 19 по 20 сентября. Всего было назначено 214 судей.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября прошлого года — тогда в Кремле президент Владимир Путин подписал договоры о принятии регионов в качестве новых субъектов страны. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Что известно об атаке?

    Уехавшие из России актеры вернутся на отечественные экраны

    Жителей Севастополя попросили покинуть центр после атаки ВСУ

    Раскрыт главный запрос россиян в сфере недвижимости

    На Украине оценили российскую оборону

    Минобороны раскрыло подробности ракетной атаки на Севастополь

    Один военнослужащий погиб при атаке по зданию штаба ЧФ в Севастополе

    Путин обсудил с Совбезом отношения с соседями России

    Зеленскому указали на необходимость решения конфликта на Украине

    40-летняя Энн Хэтэуэй раскрыла секреты моложавой внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости