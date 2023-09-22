В четырех новых регионах России назначили 214 судей

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях назначены 214 судей

Заместитель председателя Верховного суда России и председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков вручил удостоверения председателям и судьям федеральных судов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Торжественное мероприятие происходило в Южном окружном военном суде с 19 по 20 сентября. Всего было назначено 214 судей.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября прошлого года — тогда в Кремле президент Владимир Путин подписал договоры о принятии регионов в качестве новых субъектов страны. Референдумы в регионах прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.