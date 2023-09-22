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13:05, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Раскрыт главный запрос россиян в сфере недвижимости

VK: более 50 % запросов в сфере недвижимости приходится на покупку квартир

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Интерес пользователей проектов VK к недвижимости продолжает расти, и главный запрос россиян в данной области приходится на покупку квартир. Соответствующие данные раскрыты в исследовании компании (результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

В указанном сегменте зафиксировано более 50 процентов запросов, в сфере аренды — 31 процент, в продаже — 14.

При этом с покупкой новостроек связаны 93 процента запросов, только 7 процентов — с их продажей. В загородной недвижимости в 66 процентах случаев пользователи ищут жилье для покупки, в 18 — для аренды и в 16 — для продажи.

Кроме того, стало известно, что мужчины интересуются недвижимостью чаще женщин — на них приходится 56,3 и 43,7 процента запросов соответственно. В топе запросов «аналитика рынка недвижимости», «новости рынка недвижимости», «аренда номера» и «коммерческая недвижимость».

Отмечается, что за год количество бизнес-сообществ «ВКонтакте», посвященных недвижимости, увеличилось на 10 процентов. Пользователи начали активнее реагировать на контент в них — среднее количество комментариев на сообщество выросло на 12 процентов. Активнее всего увеличилось взаимодействие аудитории соцсети с пабликами в сфере недвижимости.

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    Варвара Кошечкина
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