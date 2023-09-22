В США освободили педофила под залог в один доллар

NYP: в Техасе педофила освободили под залог в один доллар из-за ошибки прокурора

Жителя Техаса, обвиняемого в изнасиловании ребенка, освободили под залог в размере одного доллара. Об этом сообщает New York Post.

Как стало известно изданию, причиной такой суммы стало то, что прокуратура пропустила срок предъявления ему обвинения на два дня. Отмечается, что 25-летнего Луиса Санчеса обвиняют в том, что он накачал наркотиками и изнасиловал 16-летнюю девушку. После этого она забеременела.

Семья пострадавшей назвала решение суда ошибкой. «Мы ошеломлены, потому что нас утешал тот факт, что первоначально ему был предоставлен залог в размере 75 000 долларов. Мы могли спать спокойно, зная, что он не сможет внести этот залог», — заявила мать девушки.

Ранее американца-педофила, приговоренного к 1000 годам тюрьмы, освободили условно-досрочно. Питер Мэллори (Peter Mallory) из штата Джорджия был выпущен из тюрьмы всего после восьми лет отбывания наказания. Это произошло по решению Апелляционного суда. Тот в мае постановил, что педофил уже отсидел достаточный срок, и через три недели мужчину отпустили.