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18:07, 22 сентября 2023Путешествия

У российского самолета возникли проблемы с двигателем во время взлета

У самолета Red Wings не запустился двигатель во время взлета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании Red Wings возникли проблемы с двигателем во время взлета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, летевшим из Сочи во Владикавказ, в четверг, 21 сентября. Отмечается, что у воздушного судна не запустился один из двигателей.

В результате экипаж самолета выполнил возврат на стоянку. По данным источника, на борту лайнера находились 86 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Ранее в сентябре самолет российской авиакомпании «Алроса» совершил экстренную посадку из-за больного пассажира на борту. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Мирного в Новосибирск. У 38-летнего мужчины упало давление и случился сердечный приступ.

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    Фариза Бацазова
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