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09:25, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Блогершу приговорили к двум годам лишения свободы из-за одной фразы в ролике

Блогершу Мукерджи приговорили к двум годам тюрьмы за ролик с поеданием свинины
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Кадр: Lina Mukherjee

33-летнюю TikTok-блогершу из Индонезии Лину Мукерджи (настоящее имя — Лина Лутфиавати) приговорили к двум годам лишения свободы по закону о богохульстве из-за того, что она сопроводила поедание свинины в ролике одной фразой. Девушка опубликовала видео, в котором она пробовала это мясо и произнесла исламскую молитву. Об этом сообщает CNN.

Женщину признали виновной в «распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным лицам и конкретным группам» за публикацию ролика, в котором она попробовала свиную кожу и произнесла фразу «бисмиллях».

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Мукерджи также обязали выплатить штраф в размере 16 245 долларов (около 1,5 миллиона рублей по текущему курсу). В суде также заявили, что тюремный срок блогерши может быть продлен в случае неуплаты штрафа в установленные сроки. «Я знаю, что ошибалась, но я действительно не ожидала такого наказания», — высказалась Мукерджи после заседания.

На аккаунт Мукерджи в TikTok подписано более двух миллионов пользователей. Блогерша прославилась благодаря видео, в которых она пробовала и оценивала различные блюда.

Бисмиллях — исламский термин для обозначения фразы, с которой начинается каждая сура Корана, кроме девятой. Смысл полной фразы означает «во имя Аллаха милостивого, милосердного». Свинья в исламе считается грязным животным, употребление в пищу свинины категорически запрещено.

Ранее стало известно, что в Дании планируют запретить сожжение Корана на законодательном уровне. Соответствующее решение станет реакцией на серию сожжений священной книги мусульман в Швеции.

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    Олег Давыдов
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