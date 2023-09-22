Стилист Рогов пристыдил обругавших чрезмерную худобу Ивлеевой хейтеров

Российский стилист Александр Рогов пристыдил хейтеров, которые обругали чрезмерную худобу блогерши Анастасии Ивлеевой. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Эксперт выложил несколько фото инфлюэнсерши с показа люксового бренда Prada, организованного в рамках Недели моды в Милане. На размещенных кадрах девушка запечатлена в черном асимметричном мини-платье, верх которого имитировал белую майку. Образ знаменитости дополнили остроносые туфли и очки в массивной оправе. Визажисты нанесли ей тональный крем светлого оттенка и накрасили губы черной помадой.

Подписчики не оценили внешний вид телеведущей, о чем принялись писать в комментариях. «Худоба в зоне лица выглядит как-то болезненно», «Мне она нравилась до похудения, сейчас выглядит как будто болеет», «Точно на "оземпике», «Очень худая. Не хотела бы я быть такой», «Ушла вся сочность», — возмущались они.

Рогов, в свою очередь, решил заступиться за блогершу. «Читаю комментарии под предыдущим постом и за половину из них мне просто стыдно… Как так? Люди, что с вами? Пишете вы — стыдно мне», — посетовал он.

Ранее Ивлеева показала внешность до похудения на 14 килограммов. Инфлюэнсерша рассказала, что весной заметила набранный лишний вес, от которого начала избавляться в мае и продолжила в течение лета во время съемок в кино.