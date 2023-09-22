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07:49, 22 сентября 2023Путешествия

Раскрыта судьба аварийно севшего в поле под Новосибирском самолета

«Уральские авиалинии»: севший в поле под Новосибирском самолет продолжит полеты

Фото: Russian Emergencies Ministry / Globallookpress.com

Аварийно севший в поле под Новосибирском самолет компании «Уральские авиалинии», предварительно, продолжит полеты. Судьбу лайнера раскрыли в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС.

«По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолет не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полеты», — уточнили в авиакомпании.

В «Уральских авиалиниях» уточнили, что во время аварийной посадки в один из двигателей попал грунт, повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя и передняя стойка шасси. Кроме того, выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем.

После оценки силовых элементов самолета будут поэтапно заменены неисправные части вентилятора. Аппаратура для узлов крепления шасси и кронштейнов направили к месту нахождения воздушного судна из Екатеринбурга.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском 12 сентября. На борту находился 161 человек, в том числе 23 ребенка, все остались живы.

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    Марина Совина
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