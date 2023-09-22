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13:32, 22 сентября 2023Экономика

Названа самая свободная экономика в мире

Fraser Institute назвал Сингапур самой свободной экономикой в мире

Фото: Then Chih Wey / Globallookpress.com

Сингапур был назван самой свободной экономикой в мире. Об этом говорится в докладе канадского аналитического центра Fraser Institute.

Страна поднялась на первое место со второго, которое занимала в прошлом году. «Из-за улучшения значения правительственных и регуляторных компонентов индекса общий балл Сингапура увеличился на 0,06 и позволил занять самую высокую позицию», — сказано в документе.

Для расчета индекса, показывающего уровень экономической свободы граждан и их способность самостоятельно принимать экономические решения, аналитики оценивают, в частности, легкость международной торговли, свободный выход на рынки и конкуренцию на них, а также государственное регулирование предпринимательской деятельности. В текущем году специалисты использовали данные за 2021 год — последний, когда была доступна статистическая информация по всем 165 юрисдикциям.

С первого места Сингапур сместил Гонконг, который занимал его с момента запуска Индекса экономической свободы в мире в 1970 году. «Недавние изменения в Гонконге являются примером того, как экономическая свобода тесно связана с гражданской и политической свободой», — заявил в пресс-релизе старший научный сотрудник института Мэтью Митчелл. В документе сказано, что на потерю лидерства в рейтинге оказали влияние новые регуляторные барьеры для выхода на рынок, растущие издержки бизнеса и ограничения на использование иностранной рабочей силы.

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«Эти репрессии в сочетании с усилиями правительства по контролю над частным сектором экономики неизбежно привели к ограничению свободы. В результате, вероятно, пострадает процветание Гонконга», — добавил эксперт. В 2020 году в Китае вступил в силу Закон о защите национальной безопасности в Гонконге, который раскритиковали за ограничение автономии города. Так, теперь деятельность, направленная на поддержку суверенитета Гонконга, карается лишением свободы от трех лет до пожизненного заключения.

В первую десятку рейтинга также вошли Швейцария, Новая Зеландия, США, Ирландия, Дания, Австралия, Великобритания и Канада. Среди наиболее крупных мировых экономик Япония заняла 20-е место, Германия — 23-е, Франция — 47-е. Россия расположилась на 104-й позиции, Китай — на 111-й.

В десятку стран с самым низким рейтингом вошли Республика Конго, Алжир, Аргентина, Ливия, Иран, Йемен, Судан, Сирия, Зимбабве и Венесуэла.

Ранее исследование глобального сообщества людей, проживающих в зарубежных странах, Internations показало, что Мексика стала лучшей страной в мире для работы за границей. В этом государстве 90 процентов экспатов чувствуют себя счастливыми. При этом среднемировой показатель составляет лишь 72 процента. В отчете Expat Insider учитывались такие критерии, как качество жизни, легкость обустройства, комфортность рабочих условий, безопасность личных финансов и индекс «Предметов первой необходимости для экспатов», который охватывает доступность жилья, уровень освоения языка и качество цифровой жизни (интернет, онлайн-сервисы и другие).

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