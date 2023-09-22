Экс-советник Кучмы назвал удары России по Украине колоссальными

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что РФ наносит колоссальные удары по Украине

Россия наносит колоссальные удары по территории Украины, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Берем опять эту ночь. Как я вам описывал, анализировал: колоссальные удары по всей Украине, очень много повреждений, уничтожение разных объектов. По Киеву мощнейший удар, по другим областям. Начали наноситься удары московитами по энергетическим объектам», — рассказал Соскин.

Он также обвинил руководство Украины в сокрытии информации об ударах и их последствиях. «Сколько бы правящая группа "Слуг народа" во главе с Зеленским не скрывала, правду ж не скроешь в XXI веке», — отметил экс-советник Кучмы.

Ранее в сентябре Соскин сообщил, что крупные украинские города рискуют остаться без света, воды и тепла, жителей многоэтажек ожидает катастрофа. По его мнению, негативные последствия могут наступить из-за утраты Каховской ГЭС. Из-за ее неработоспособности упадут мощности всех остальных станций. Помимо этого, Украина не получает доступ к Запорожской АЭС.