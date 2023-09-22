Экс-советник Кучмы назвал удары России по Украине колоссальными
Россия наносит колоссальные удары по территории Украины, заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Берем опять эту ночь. Как я вам описывал, анализировал: колоссальные удары по всей Украине, очень много повреждений, уничтожение разных объектов. По Киеву мощнейший удар, по другим областям. Начали наноситься удары московитами по энергетическим объектам», — рассказал Соскин.
Он также обвинил руководство Украины в сокрытии информации об ударах и их последствиях. «Сколько бы правящая группа "Слуг народа" во главе с Зеленским не скрывала, правду ж не скроешь в XXI веке», — отметил экс-советник Кучмы.
Ранее в сентябре Соскин сообщил, что крупные украинские города рискуют остаться без света, воды и тепла, жителей многоэтажек ожидает катастрофа. По его мнению, негативные последствия могут наступить из-за утраты Каховской ГЭС. Из-за ее неработоспособности упадут мощности всех остальных станций. Помимо этого, Украина не получает доступ к Запорожской АЭС.