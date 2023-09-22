Полиция начала поиск поджигателя военкомата в российском городе

В Благовещенске неизвестный дважды безуспешно пытался поджечь военкомат

В Благовещенске неизвестный дважды безуспешно пытался поджечь военкомат. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, утром 22 сентября на подоконнике здания была найдена разбитая бутылка с остатками горючего, а на окне следы горения. Прибывшие по вызову полицейские изъяли улики и начали поиск поджигателя.

Это уже вторая попытка диверсии. 18 сентября на территории военкомата сотрудники нашли коктейль Молотова. Бутылку с зажигательной смесью бросили, но она не разбилась.

Сторож в обоих случаях ничего подозрительного не заметил.

18 сентября в Ростове-на-Дону ФСБ задержала 19-летнего сторонника украинского «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), планировавшего поджечь военкомат. Юноша пришел на улицу Ленина ночью, но его заметили силовики. Они осмотрели рюкзак россиянина и нашли в нем несколько бутылок с зажигательной смесью, личные документы, «контракт» на выполнение задания для Вооруженных сил Украины и распечатанную анкету на вступление в легион. Студент рассказал, что бутылки ему передал знакомый.