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09:31, 22 сентября 2023Силовые структуры

Полиция начала поиск поджигателя военкомата в российском городе

В Благовещенске неизвестный дважды безуспешно пытался поджечь военкомат

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Благовещенске неизвестный дважды безуспешно пытался поджечь военкомат. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, утром 22 сентября на подоконнике здания была найдена разбитая бутылка с остатками горючего, а на окне следы горения. Прибывшие по вызову полицейские изъяли улики и начали поиск поджигателя.

Это уже вторая попытка диверсии. 18 сентября на территории военкомата сотрудники нашли коктейль Молотова. Бутылку с зажигательной смесью бросили, но она не разбилась.

Сторож в обоих случаях ничего подозрительного не заметил.

18 сентября в Ростове-на-Дону ФСБ задержала 19-летнего сторонника украинского «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), планировавшего поджечь военкомат. Юноша пришел на улицу Ленина ночью, но его заметили силовики. Они осмотрели рюкзак россиянина и нашли в нем несколько бутылок с зажигательной смесью, личные документы, «контракт» на выполнение задания для Вооруженных сил Украины и распечатанную анкету на вступление в легион. Студент рассказал, что бутылки ему передал знакомый.

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    Любовь Ширижик
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