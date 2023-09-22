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16:43, 22 сентября 2023Из жизни

140-килограммовый мужчина сбросил 60 килограммов и раскрыл секрет успеха

В Индии мужчина отказался от вредной еды и сахара и сбросил 60 килограммов

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Житель Индии похудел на 60 килограммов и раскрыл секреты своего успешного похудения. Об этом сообщает The Times of India.

46-летний Ашиш Сачдева из города Ревари, штат Харьяна, в прошлом страдал от ожирения. 140-килограммовый мужчина с трудом находил в магазинах одежду своего размера. Из-за лишнего веса у него появились проблемы с памятью, гипертония и боль в суставах. Несмотря на то что Сачдева всеми силами пытался сбросить лишний вес, его путь к похудению был трудным. По словам мужчины, в сложные периоды ему помогала медитация.

Чтобы избавиться от проблем со здоровьем и похудеть, Сачдева отказался от алкоголя, вредной еды и сахара. Он начал рано ложиться спать и рано просыпаться, а также стал придерживаться диеты. Так, в течение дня мужчина ел яичные белки, крупы, салаты, фрукты и творог. Сачдева также пил протеиновые коктейли и готовил низкокалорийные блюда. Кроме того, он регулярно посещал спортзал, где совмещал кардио- и силовые тренировки, а также занимался йогой и растяжкой. Мужчина отметил, что давал своему телу время на отдых и восстановление.

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За два с половиной года Сачдеве удалось похудеть на 60 килограммов. Он продолжает вести здоровый образ жизни и поддерживает здоровый вес. Мужчина признался, что сохраняет мотивацию благодаря позитивному мышлению. «Препятствия появляются на пути каждого человека. Но необходимо принять, что время не стоит на месте и нужно добиваться своего самоотверженным и упорным трудом», — утверждает он.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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    Алиса Удовик
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