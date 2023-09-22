Премьера оперы «Травиата» в Большом оказалась под угрозой из-за болезни солиста

У солиста Большого театра Арсения Яковлева выявлено подозрение на коронавирус

Солисту Большого театра Арсению Яковлеву потребовалась помощь медиков. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В пятницу, 22 сентября, к артисту приехала бригада скорой помощи, у него выявлено подозрение на коронавирус. До этого Яковлев посещал репетиции, на которых мог заразить коллег.

Отмечается, что из-за болезни премьера оперы «Травиата», запланированная на 29 сентября, оказалась под угрозой отмены. За состоянием здоровья 31-летнего солиста Большого продолжают наблюдать врачи.

В июле 2023 года 90-летнему российскому режиссеру Александру Митте, который работал над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», потребовалась помощь медиков. Кинематографиста частично парализовало, врачи диагностировали инсульт. Ранее сообщалось, что кинодеятель перенес коронавирус.