Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:46, 22 сентября 2023Культура

Премьера оперы «Травиата» в Большом оказалась под угрозой из-за болезни солиста

У солиста Большого театра Арсения Яковлева выявлено подозрение на коронавирус

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Солисту Большого театра Арсению Яковлеву потребовалась помощь медиков. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В пятницу, 22 сентября, к артисту приехала бригада скорой помощи, у него выявлено подозрение на коронавирус. До этого Яковлев посещал репетиции, на которых мог заразить коллег.

Отмечается, что из-за болезни премьера оперы «Травиата», запланированная на 29 сентября, оказалась под угрозой отмены. За состоянием здоровья 31-летнего солиста Большого продолжают наблюдать врачи.

В июле 2023 года 90-летнему российскому режиссеру Александру Митте, который работал над фильмами «Таежный роман» и «Экипаж», потребовалась помощь медиков. Кинематографиста частично парализовало, врачи диагностировали инсульт. Ранее сообщалось, что кинодеятель перенес коронавирус.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Атаковавшие штаб Черноморского флота ракеты пустили с самолетов ВСУ

    Пушилин заявил об охладевающих к Украине европейских странах

    Рост тарифов на газ и свет объяснили

    Флеболог назвала способы сохранить ноги красивыми и здоровыми

    Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

    Раскрыта связь между характером россиянок и типом их фигур

    Российский игрок НХЛ усомнился в возможности вернуться на родину

    Стало известно о планах повышения дальности российского «Ланцета»

    Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

    Минэк спрогнозировал снижение поставок российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости