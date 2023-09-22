В Киеве обвинили США в принесении Украины в жертву

Советник Белесков: США приносят Украину в жертву, не давая ей ракеты ATACMS

США «приносят Украину в жертву», не предоставляя Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом советник украинского военного руководства, научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков заявил в интервью британской газете inews.

По его мнению, на такой шаг Вашингтон идет ради управления эскалацией боевых действий. При этом, как считает Белесков, подобный подход «уменьшает шансы на успех Украины и сводит на нет эффект предыдущих вложений в виде техники и макроэкономической помощи».

Он добавил, что действия президента США Джо Байдена противоречат разумной военной стратегии, а уникальный шанс «одолеть» Россию был утерян из-за неуверенности американской стороны.

Ранее Байден утвердил новый пакет военной помощи для Украины, в который войдет, в частности, вторая батарея систем противовоздушной обороны Hawk, артиллерия и снаряды. Несмотря на выраженную до этого украинским президентом Владимиром Зеленским уверенность в скором получении ракет ATACMS, о их передаче Киеву объявлено не было.