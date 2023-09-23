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03:58, 23 сентября 2023Мир

Трансгендерный спикер ВСУ вызвал возмущение в США

Ведущий Fox Гатфелд выступил с критикой в адрес трансгендерного спикера ВСУ

Фото: Sarah Ashton-Cirillo / Wikimedia Commons

Телеведущий Грег Гатфелд выступил с критикой в адрес представителя теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло, которая угрожала российским журналистам. Его слова передает РИА Новости.

Журналист напомнил, что ранее сенатор Джей Ди Вэнс в своем письме к госсекретарю Энтони Блинкену поинтересовался, почему американец, «он, она или оно», представляет иностранное правительство. Эштон-Чирилло прокомментировала эти вопросы «странным видео», в котором обвинила сенатора в «стереотипах о гендерном хаосе», добавил Гатфелд.

«Прости, приятель, но это заявление о "гендерном хаосе" можно было бы воспринимать всерьез, если бы его сказал кто-то другой, а не мужик по имени Сара», — ироничном заметил он. Телеведущий также предположил, что Эштон-Чирилло, являющаяся младшим сержантом США, добилась этого звания благодаря принадлежности к меньшинствам.

Ранее Эштон-Чирилло отстранили от должности после угроз российским журналистам. В отношении нее ведется служебное расследование.

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    Марина Совина
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