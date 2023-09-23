«Такого документа в природе не существует». При передаче Крыма в состав УССР обнаружили подлог

Трофимов: в указе о передаче Крыма УССР сослались на несуществующий документ

При издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР (УССР) Президиум Верховного совета СССР пошел на подлог. Об этом рассказал сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Депутат объяснил, что в своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало. «Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию», — уточнил законотворец.

Таким образом, отметил Трофимов, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, нарушив конституции СССР, РСФСР и УССР. В частности, по Основному закону, для легитимной передачи территории нужно было проводить референдум об изменении границ РСФСР. «Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР», — резюмировал парламентарий.

Как Крым оказался спорной территорией

Крымская область входила в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года. Затем президиум Верховного совета СССР под председательством Климента Ворошилова издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР, а в Конституцию СССР были внесены поправки. Инициатором стал советский лидер Никита Хрущев, который долгое время работал на Украине.

После распада Советского Союза Крым оказался в составе независимой Украины и присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

В апреле глава крымского парламента Владимир Константинов потребовал отменить решение о передаче Крыма в состав УССР и назвал его незаконным. По его словам, депутат Госдумы Константин Затулин обладает мощной правовой базой, которая доказывает несостоятельность подписанных документов.

В свою очередь, сенатор от полуострова Сергей Цеков высказал мнение, что нужно официально отменить решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР. «Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право. Все спекуляции на международном уровне вокруг статуса Крыма должны быть раз и навсегда пресечены», — сказал политик. По его словам, отменять решение о передаче Крыма УССР важно с учетом «лжи, которая исходит от государственных лиц Украины».

Крым под атаками ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно атакуют территорию полуострова. Зачастую для террористических атак используется вооружение, поставляемое Киеву странами Запада, от катеров-брандеров до крылатых ракет.

Последнее нападение произошло 22 сентября. Тогда по Севастополю были выпущены несколько британских крылатых ракет Storm Shadow, одна из которых попала в здание штаба Черноморского флота. При этом в момент атаки над акваторией Черного моря был замечен самолет-разведчик Boeing P-8S Poseidon Военно-морских сил США. Предположительно, он корректировал цель для ракетного удара.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что «если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия». Он также пообещал, что атаки на полуостров продолжатся. В ответ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев указал, что «Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима».